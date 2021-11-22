حزب مستقبل وطن يوجه قافلة مساعدات لمحافظة أسوان

وجه حزب مستقبل وطن، قافلة مساعدات لأهالي محافظة أسوان، وذلك بعد الأضرار التي أصابت عدد من قرى المحافظة، جراء موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها قبل أيام.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لكل مؤسسات الدولة، لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من أهالي محافظة أسوان، نتيجة موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها المحافظة، وهو ما جعل الحزب يبادر، من منطلق القيام بدوره المجتمعي، بتوجيه قافلة مساعدات لمحافظة أسوان.

مساعدات غذائية وأجهزة كهربائية

وقدمت القافلة في يومها الأول، كل المساعدات بين مواد غذائية وأجهزة كهربائية، وحقائب دراسية وآثاث، على أهالي عدد من القرى المتضررة.

ومن المقرر أن تستمر تلك المساعدات، حتى تغطي كل المناطق المتضررة بمحافظة أسوان.

وكانت محافظة أسوان، تعرضت لموجة طقس سيئ، شهدت تساقط أمطار غزيرة، وسيول على عدد من قرى المحافظة، وهو ما تسبب في إحداث العديد من الأضرار، بعدد ليس بالقليل من منازل أهالي بعض قرى المحافظة.

وتسابقت العديد من مؤسسات الدولة، على إغاثة أهالي أسوان، فور تعرضهم لموجة الطقس السيئ تلك، التي كان من بينهم مؤسسة «حياة كريمة»، التي أمدت أهالي القرية بقافلة مساعدات أيضا.

وتعمل الدولة حاليا، على إعادة بناء منازل أهالي القرى المحافظة، التي تعرض بعضها للهدم بشكل كامل، جراء السيول، كما تعرض بعضها الأخر لهدم جزئي.