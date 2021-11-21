حزب «مستقبل وطن» يكشف آخر تطورات مساعدة أهالي أسوان بعد السيول

قال مجدي الدين حسيبو، الأمين العام لحزب مستقبل وطن في أسوان، إنًّ لجنة كاملة من الحزب تفقدت قرية «الجعافرة» بأسوان المتضررة من السيول، لافتا إلى أن اللجنة وعدت أكثر من 7 حالات لعرائس لتجهيزهن.

مدينة أسوان شهدت أكبر قافلة ينظمها حزب «مستقبل وطن»

وأضاف «حسيبو»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مدينة أسوان شهدت أكبر قافلة ينظمها حزب «مستقبل وطن»، مقدمة للأهالي المتضررة، وتضم كل أنواع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية، «حاجة ضخمة ومشرفة من تكافل المصريين تظهر المعدن الأصيل للشعب».

الانتهاء من الحصر الأولي للمنازل المتضررة

وأشار إلى أن حزب «مستقبل وطن» انتهى من الحصر الأولي للمنازل المتضررة، وجرى تسليم المبالغ التعويضية، وصيانة وترميم أسقف 15 منزلا غير متعارض مع أجهزة الحكم المحلي وبعيدا عن مخرات السيول.

تأهيل المنازل بعد موافقة محافظ أسوان

وأفاد أن رئيس اللجنة التابعة للحزب، وبالتنسيق مع محافظ أسوان، تم السماح ببناء وحدات وإعادة تأهيل المنازل المتضررة في قرية «الجعافرة»، وسيتم التنفيذ فورا بعد الحصول على الضوء الأخضر، بإعادة تأهيل المنازل.

وتابع: «تم التواصل مع نائب المحافظ ومع مهندس الري وثبت أن منطقة الجعافرة بعيدة عن مخراط السيول وننتظر الضوء الأخضر من المحافظ لإعادة تأهيل المباني المتضررة وأحنا جاهزين على التنفيذ».