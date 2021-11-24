حظك اليوم برج العقرب الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه شخصية غيورة على الأشخاص المقربين منه بشكل كبير، كما أنه يسعى إلى أن يكون في المقدمة والوصول للمناصب العليا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر المعاكس يجعلك في حالة صعود وهبوط معنوي.. نظم أولوياتك وأفكارك، واصبر ليومين حتى تتحسن مزاجيا.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

حاول أن تكون لبقا في حديثك ومن المهم ألا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.