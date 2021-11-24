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محمود مسلم

حظك اليوم برج القوس الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
11:57 م | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

مولود برج القوس يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، كما أنه محب للحياة، يسعى دائما إلى أن يعيش حياته كما يرغب، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمنحك رغبة في المعرفة والاضطلاع والتعرف على جديد، ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تبدو اليوم مشرقا وتمتلئ عذوبة وقد تجمعك رحلة أو سفر بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

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