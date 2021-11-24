نادر سعد: 98% من وفيات كورونا لم يحصلوا على اللقاح قبل الإصابة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن نسبة 98% من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لم يحصلوا على اللقاح، و2% فقط حصلوا على اللقاح، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها الدولة، وشملت نحو 7 أو 8 محافظات مختلفة، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد الأهمية الكبيرة للحصول على اللقاحات.

الفئات الأكثر عرضة للوفاة بكورونا

وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن غالبية الوفيات من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن يذهبون إلى المستشفيات للحصول على العلاج في وقت متأخر، مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح يحمي من الأعراض الشديدة عند الإصابة، والأعراض تكون ضعيفة وقليلة جدًا، ونسب الوفاة تقل جدًا جدًا.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بيانات الدراسة في بعض المحافظات أشارت إلى أن نسبة 99% من الوفيات لم يحصلوا على اللقاح، ونسبة 1% فقط من الوفيات حصلوا على اللقاح.

تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

وأشار إلى أن الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا، يحصلون على لقاح واحد فقط، وهو لقاح «فايزر»، ويحصلون على جرعة واحدة فقط من هذا اللقاح، وذلك وفقًا لما أكدته الدراسات العالمية، مشددًا على أن قرار تلقيح المواطنين بالجرعة الثالثة سببه هو اقتراح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث نجحت الدولة في تطعيم 29 مليون مواطن بالجرعة الأولى، و15 مليونًا بالجرعة الثانية، وهذا مكن مصر من الصمود في الموجة الرابعة.