نشرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، أنه من المؤسف أن يكون هناك أكثر من 50 بلدا حول العالم من العالمين في قطاع الصحة معرضون للخطر ولا تزال هذه الدول غير حاصلة على اللقاح حتى الآن، بينما هناك بعض الدول حصلت على كميات كبيرة من كل اللقاحات وتنوي تطعيم مواطنيها بالجرعة الثالثة.

«الصحة العالمية» تطالب الشركات المصنعة للقاحات بالتوزيع العادل

وناشدت الصحة العالمية كل الدول من أجل التوزيع العادل للقاحات في مختلف دول العالم التي تساعد المنظمة على السيطرة على وباء العالم المنتشر من قرابة عامين، لافتة أن اللقاحات هي الطريقة الوحيدة لمنع هذا الوباء من التفشي وانتشاره بصورة كبيرة في مختلف بلدان العالم.

وأضحت منظمة الصحة العالمية أن الفئات والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أولئك الذين يعملون بقطاع الصحة ويكونوا بمثابة حائط الصد للتعامل مع المصابين داخل مستشفيات العزل، وكذلك أثناء عملية التطعيم المختلفة والتعامل والاحتكاك المباشر مع مختلف الفئات العمرية التي تحصل على اللقاح.

إعطاء الجرعة الثالثة يعد بمثابة اختراق لمبدأ العدالة في توزيع اللقاحات

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها جراء اختراق العديد من الدول اتفاقية المنظمة بعدم إعطاء جرعة ثالثة قبل إعطاء وتوفير اللقاحات لمختلف الشعوب، وخاصة الذين يعملون بقطاع الصحة والتي يمكن أن تساعدهم على مواجهة الوباء في ظل وجود العديد من المتغيرات الجديدة التي طرأت على الفيروس.

جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة

وأكدت الصحة العالمية، على أن جميع اللقاحات ذات فاعلية، ولكن بنسب مختلفة، وجميعها تعمل على الوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع الإصابة، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية، وتتمثل في «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم مكان الحقن، إرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».