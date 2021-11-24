«الصحة» توافق على التطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا.. مش كل الناس هتاخدها

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وافقت رسميا على مقترح لتطعيم المواطنين بجرعة ثالثة معززة للقاح فيروس كورونا المستجد، وفقا للدراسات والتجارب التي أجريت في هذا الشأن.

الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم اختيار فئات معينة لتطعيمها بالجرعة الثالثة «المعززة» ضد فيروس كورونا؛ لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا مثل:« من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي».

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة وافقت على إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لبعض الفئات العمرية المختلفة؛ وفقا لنتائج الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، خاصة من مر على تطعيمهم أكثر من 6 أشهر؛ بهدف تعزيز المناعة لمواجهة فيروس كورونا وتحسبا لأي موجة مرتقبة للفيروس.

موعد التطعيم بالجرعة الثالثة

وعن الموعد المحتمل لبدء إعطاء هذه الفئات الجرعة الثالثة للقاح كورونا، أكد أنه من المتوقع أن يكون في الربع الأول من العام الجديد، مشددًا على أن الدولة حريصة على حماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد وتوفير كافة اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى استعداد الوزارة لاستقبال 17مليون جرعة من لقاحات متنوعة بنهاية الشهر المقبل.

وأشار عبدالغفار، أن الفئات التي سوف تحصل على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا ستكون من خلال «شهادة تطعيم كورونا» والتوجه بها مباشرة من خلال مركز التطعيم دون الحاجة إلى التسجيل على موقع وزارة الصحة وكتابة البيانات الشخصية مرة أخرى.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مجددة دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري.