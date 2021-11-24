الصحة توضح شروط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن موافقتها على المقترح المقدم بشأن تطعيم بعض الفئات بالجرعة الثالثة خلال الفترة المقبلة، وتعد هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوي، وتتمثل في «من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي»، لذا تستعرض «الوطن» شروط الحصول علي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

شروط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن من أهمك شروط الجرعة الثالثة لهذه الفئات أن يوجد فاصل زمني بين الجرعتين الثانية والثالثة لا يقل عن 6 شهور، ولابد أن يكون متلقيها من ضمن الفئات الي تم إدراجها للحصول على الجرعة الثالثة «المعززة».

وعن آلية حصول هذه الفئات للجرعة الثالثة، أوضح «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنهم ليسوا بحاجة للتسجيل مرة أخرى على موقع وزارة الصحة وكتابة البيانات من جديد، ويمكنهم الحصول على الجرعة في مراكز التطعيم الموجودة في مختلف من خلال «شهادة تطعيم كورونا» وبطاقة الرقم القومي.

التطعيم بالجرعة الثالثة قد يبدأ في الربع الأول من العام المقبل

وعن الموعد المحدد للبدء في تطعيم هذه الفئات بالجرعة الثالثة، ، أشار إلى أنه من المتوقع أن يكون في الربع الأول من العام المقبل، مشددًا على أن الدولة حريصة على حماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد وتوفير جميع اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية.

وشدد «عبدالغفار» على المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يمكن أن تقلل من نسب الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل هذه الإجراءات في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، أخذ اللقاح، الوجود في أماكن تهوية جيدة، فتح النوافذ، التباعد الجسدي».