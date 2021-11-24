مصر تحصد برونزية في اليوم الأول للبطولة العربية للدراجة الجبلية

توّج منتخب مصر بميدالية برونزية في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للدراجة الجبلية، التي تقام منافساتها بمحمية وادي دجلة وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 8 دول، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

مصر تفوز ببرونزية اختراق الضاحية

وأسفرت منافسات اليوم الأول لـ البطولة العربية للدراجة الجبلية عن النتائج التالية:

- في سباق اختراق الضاحية لفئة الإناث والشابات فازت لاعبة منتخب مصر دعاء حمدي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وفازت المغربية راجا شاكير بالميدالية الذهبية، وتوجت اللبنانية مروة الحاج بالميدالية الفضية، فيما جاءت لاعبة منتخب مصر أسماء البيار بالمركز الرابع، والمغربية وئام المعروفي في المركز الخامس.

فوز 3 لاعبين من المغرب بذهبية وفضية وبرونزية

- في سباق اختراق الضاحية لفئة الشباب فاز الثلاثي المغربي فهد بهجت وحسام عمار وبلال اريد بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الترتيب، وجاء الثنائي الجزائري عبد الرحمن رشراش ووليد زايد في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وكانت منافسات البطولة العربية للدراجة الجبلية، انطلقت اليوم التي يشارك فيها 8 دول، وتقام منافساتها بمحمية وادي دجلة، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

عزام: برنامج البطولة يتضمن مجموعة سباقات قوية ومتنوعة في فئات الشباب والكبار

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي أن بطولة الدراجة الجبلية هي البطولة الثالثة في مهرجان الدراجة العربية الذي تستضيفه مصر حاليًا، الذي شهد إقامة بطولتي الطريق والمضمار.

وأضاف أن برنامج البطولة يتضمن مجموعة سباقات قوية ومتنوعة في فئات الشباب والكبار والناشئين والشابات والإناث.ومن المقرر أن تشهد منافسات اليوم الأول لبطولة الدراجة الجبلية إقامة 3 سباقات اختراق الضاحية لفئات الشابات والإناث والشباب.