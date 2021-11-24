5 لقطات من عزاء ابن شقيقة محمد منير.. منع تصوير وتقبيل الكينج الأبرز

انتهى عزاء ابن شقيقة محمد منير، الذي يُدعى معتصم كمال، قبل قليل، حيث أقيم داخل إحدى جمعيات النوبيين بعابدين، وسط حضور فني وإعلامي محدود للغاية.

وشهد عزاء ابن شقيقة محمد منير، معتصم كمال، الذي رحل عن عالمنا مساء أول أمس الإثنين، العديد من اللقطات الاستثنائية، التي لفتت انتباه عدد كبير من الجمهور، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي:

منع تصوير الكينج

- فوجئ مراسلو القنوات الفضائية والصحفيين المُكلفين بتغطية عزاء ابن شقيقة محمد منير، بمنعهم من تصوير الكينج خلال مراسم العزاء.

- ظهر على الكينج، خلال مراسم عزاء ابن شقيقة محمد منير، الحزن الشديد؛ نظرا لقربه من ابن شقيقته المتوفى، الذي كان يعتبره بمثابة ابنه.

محمود سعد وأحمد عواض أبرز الحضور

- شهد عزاء ابن شقيقة محمد منير، حضور كلّ من الإعلامي محمود سعد، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب الصحفي محمود موسى، والمنتج وائل الغنيمي، وعدد من الأقارب والعائلة.

- اقتصر عزاء ابن شقيقة محمد منير على الرجال فقط.

- ناشد أقارب الكينج، في عزاء ابن شقيقة محمد منير، من المُعزيين عدم تقبيل «الكينج»، خوفًا عليه من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن منير لم يرتد كمامة.

وكان الفنان محمد منير، قد أصيب بحالة نفسية سيئة، بعد وفاة ابن شقيقته معتصم كمال، حيث لم يتمالك دموعه أثناء تشييع جنازة ابن شقيقته، أمس الثلاثاء، من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، حيث ظل جالساً داخل سيارته في حالة بكاء متواصل، وحرصت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام على تقديم واجب العزاء له عند سيارته.

وشارك محمد منير، في تشييع جنازة ابن شقيقته حتى مثواه الأخير، حيث حاول تهدئه أقاربه بعد دخولهم في نوبة بكاء شديدة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.