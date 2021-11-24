منع تقبيل محمد منير بعزاء ابن شقيقته خوفا من كورونا

وسط إجراءات احترازية مشددة، يُقام داخل جمعية الدر بعابدين، عزاء معتصم كمال، ابن شقيقة الفنان محمد منير، وسط حضور فني وإعلامي قليل، لعلّ أبرز الحاضرين، الإعلامي محمود سعد، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مخاوف من إصابة محمد منير بفيروس كورونا

وطلب أقارب الفنان محمد منير، من المُعزيين عدم تقبيل «الكينج»، خوفًا عليه من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن منير لم يرتدي كمامة.

إصابة محمد منير بحالة نفسية سيئة بعد رحيل ابن شقيقته

ودخل الفنان محمد منير، في حالة نفسية سيئة، منذ رحيل معتصم كمال ابن شقيقته، مساء أمس الأول، كما أنه لم يستطع المُشاركة في صلاة الجنازة التي أقيمت ظهر أمس، بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، حيث ظل جالسًا داخل سيارته لحين انتهاء صلاة الجنازة.

ياسمين الخيام تواسي محمد منير بعد رحيل ابن شقيقته

وحرصت الداعية ياسمين الخيام، على الوقوف بجانب الفنان محمد منير، خلال تواجده داخل سيارته، بشأن مواساته والتخفيف من أحزانه، لاسيما بعد رحيل محمود أبا يزيد، ابن عمه وزوج شقيقته، مطلع يناير 2020.

الكينج يعود للقاهرة بعد انتهاء جولته الغنائية

وكان محمد منير وصل إلي القاهرة، قبل أيام، قادما من ألمانيا، بعد إحيائه لعدد من الحفلات هناك، فضلاً عن إجرائه لعدد من الفحوصات الطبية التي يخضع لها من حين لآخر.

وأحيا محمد منير حفلا غنائيا كبيرا في الساحل الشمالي قبل 3 أشهر، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا من جميع الفئات والأعمار، إذ توافدوا إلى الحفل قبل انطلاقه بساعات مرددين: «الكبير كبير يا منير»، ليصعد الكينج مرحبا بجمهوره ويقول لهم: «أنا مش كبير، الشعب المصري وقياداته هما اللي كبار».