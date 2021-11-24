هاني شاكر يتوعد محمد رمضان وحمو بيكا: «محدش هيغني»

«محدش هيغني».. بهاتين الكلمتين توعد هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، كلا من الفنان محمد رمضان، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، لعدم تقنين أوضاعهما وارتكابهما مخالفات بشأن اللوائح المنظمة للعمل داخل نقابة الموسيقيين.

هاني يشارك في الصالون الثقافي الأول بقصر السينما

وأثارت جملة محدش هيغني، للفنان هاني شاكر، التي وجهها لـ محمد رمضان وحمو بيكا، على هامش مشاركته في الصالون الثقافي الأول، الذي نظمه قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، أمس الثلاثاء، جدلًا واسعًا بين جمهور الغناء.

وأرجع هاني شاكر، سبب تصريحه بجملة محدش هيغني، موضحًا أنّ حمو بيكا، رسب للمرة الثانية في اختبارات الأصوات الجديدة التي تُنظمها نقابة الموسيقيين، فيما خالف محمد رمضان، تعهده أمام مجلس النقابة بشأن عدم خلع ملابسه على المسرح أمام الجمهور.

وأكد هاني شاكر، بعد توعده لـ حمو بيكا، بقوله محدش هيغني، بأنّ نقابة المهن الموسيقية، ليست ضده قط، لافتًا إلى إمكانية تقديمه مرة ثالثة في اختبارات النقابة، متابعا: «ذاكر وحسن صوتك، وقدم من جديد».

حمو بيكا: نقابة الموسيقيين طلبت مني أغني لـ«أم كلسون»

ومن جانبه، أعرب مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن غضبه الشديد من موقف هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، تجاهه، مؤكدًا أنّ النقابة طلبت منه الغناء لـ«أم كلسون»، وحليم، متابعا: «ليه بتحصرني في الحتة دي، أنا راجل بغني مهرجانات وداخل لك بجمهوري اللي بيحبني وبيحب فني، احنا في 2021، زي ما سمعناكم اسمعونا وحبونا وحبوا فننا».

هناخد حقنا بالقانون

وأضاف بيكا: «أنت بتتكلم باسم مصر، أنا مصري وبحمل هوية مصرية وعندي ولاء أكتر منكم في البلد دي، البلد فيها قانون وهناخد حقنا بالقانون ملكش أنك تمنعني، وفيه تصريح طالع من عندهم أننا نغني خارج مصر ليه؟، احنا في بلد حرية، احنا بنطلع بره بنتكرم انتوا بتحرمونا بالإهانة والشتيمة والبهدلة، ارحمونا شوية احنا عملنا ايه لكل ده، قدمت أوراقي كاملة لنقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية».