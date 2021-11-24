منقذ فتاة المنصورة: «حاولت تغرقني لكن نجحت في إنقاذها ومحدش كرمني»

كشف بدر السمنودي، منقذ فتاة المنصورة من الغرق، بعد أن قفزت من فوق كوبري طلخا بمحافظة الدقهلية، تفاصيل الواقعة، إذ ذكر أنه من المحلة الكبرى ويعمل سائقا بالمنصورة، وأثناء عمله وجد مجموعة من المواطنين يستغيثون بعدما رأوا إحدى الفتيات تغرق، ووصف ذلك بقوله: «قفزت بسرعة في الميه والحمد لله لحقتها».

الحالة كانت لفتاة في سن الـ17 عامًا

وأضاف «السمنودي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم»: «البحر كبير ويخوف ونطة الكوبري تخوف بس اللي جه في بالي إخراج الشخص اللي بيغرق الناس كلها كانت خايفة».

وذكر أن الحالة كانت لفتاة في سن الـ 17 عامًا، منوها بأن الفتاة حاولت إغراقه ولكنه أقنعها بعدم الانتحار: «ربنا كرم وأنقذتها لأني أجيد السباحة بشكل جيد وهو ما ساعدني في إنقاذ الفتاة».

لم أحصل على أي تكريم.. ورضا ربنا أحسن من أي شيء

وتابع منقذ فتاة المنصورة من الغرق: «لم يتواصل معي أحد من أجل تكريمى بعد إنقاذ الفتاة، أنا لسه شاب 26 سنة والحمد لله رضا ربنا أحسن من أي شىء»، موضحًا أنه ترك السيارة بالركاب لإنقاذ الفتاة حتى نجح في مهمته، ثم انتقل بها لأحد مستشفيات طلخا للاطمئنان عليها، كما أنه عقب خروجه من المياه اكتشف أنه فقد محفظته وبطاقته الشخصية ورخص القيادة وأمواله.