شاب يقفز في نيل المنصورة لإنقاذ فتاة: «منعتها من الانتحار في آخر لحظة»

«لم أفكر في نفسي، وألقيت بنفسي من أعلي الكوبري في المياه من ارتفاع حوالي 13 متر، لما علمت أن فتاة ألقت بنفسها في المياه».. لحظات شهامة يتذكرها بدر السمنودي، 26 عامًا، يعمل سائق ميكروباص، بعدما علم بوجود فتاة في مياه نهر النيل فرع دمياط ألقت بنفسها في المياه من أعلى كوبري طلخا.

وقتها ترك الشاب العشريني، الميكروباص الذي يستقله وهرول مسرعا بناحية المياه، لإنقاذ الفتاة التي لا يعرفها، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يحتفون به بعدما نشر على صفحته استغاثة يطلب من إدارة مرور الدقهلية استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة الخاصة به، والتي تعرضت للتلف بعد قفزه وإنقاذ الفتاة، في حين استجاب مدير أمن الدقهلية لمطلبه.

يلقي بنفسه في المياه لينقذ فتاة حاولت الانتحار

«بدر» ابن مدينة المحلة الكبرى، الذي يعمل سائق على سيارة ميكروباص خط «طلخا – جامعة» كان يسير مستقلًا الميكروباص الذي يعمل عليه وفقًا لخط السير، مرورًا أعلى كوبري طلخا ليجد بعض الأشخاص يستوقفون السيارات ويبحثون عن شخص يجيد السباحة، ليقرر الشاب القفز بكامل ملابسه، والنزول للمياه وإنقاذ الفتاة التي حاولت الانتحار.

يقول «بدر»: « بدون ما أشعرألقيت بنفسي في المياه من أعلى الكوبري بملابسي كاملة، وكل ما أملكه في جيوبي، وكانت المياه قد جرفت الفتاة بعيدا فسبحت حتى وصلت إليها، ووجدت مقاومة لها، إلا أن أكدت لها أنني أنقذها وسحبتها في المياه حتى وصلها إلى أعلى مشاية الكوبري السفلية وبعدها توجهنا بها إلى نيابة طلخا».

يخاطر بحياته لإحياء نفس بشرية

وأضاف لـ«الوطن» أنه بمجرد رؤيته للمشهد، نزل مسرعًا للمياه فقال: «كنت لسه مجدد رخصة قيادة الميكروباص، ونزلت بكل اللي في جيبي وباظت الرخصة وكل ما أحمله من أوراق، وكنت مفكر في الأول إن طفل وقع، ولم أعرف من بالمياه، وربنا وفقني وقدرت أنقذ حياتها، وأهلها قابلوني في النيابة، ووجهوا لي الشكر على اللي عملته تجاه ابنتهم».