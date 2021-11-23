طالبة تحاول الانتحار بسم الفئران لمرور والدها بأزمة مالية بسوهاج

حاولت طالبة بمحافظة سوهاج الانتحار بتناول سم فئران، ونُقلت إلى مستشفى طما المركزي للعلاج، وتم تحويلها إلى مستشفي أسيوط الجامعي، لخطورة حالتها.

وتبين من التحريات وسؤال والد الطالبة أنها ارتكبت الواقعة لمرور والدها بأزمة مالية، وعدم قدرته على تدبير نفقات المنزل، ما أصابها بأزمة نفسية حاولت على إثرها التخلص من حياتها.

نقل الطالبة لمستشفى طما

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد وصول المدعوة «س. ع. م»، 20 سنة، طالبة وتقيم مركز طما إلى المستشفي المركزي مصابه بحالة إعياء وقيئ إثر تناول مادة سامة، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال والدها المدعو «علي. م. م»، 63 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه يمر بضائقة مالية قامت على أثرها نجلته المذكورة بتناول سم فئران بالمنزل، ما نتج عنه إصابتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري عن الملابسات.

حالات تسمم بأقراص حفظ الغلال

يذكر أن مدينة طما شهدت في الفترة الأخيرة عددا من حالات التسمم، إثر تناول أقراص حفظ الغلال من التسوس بطريق الخطأ، ونُقلت أغلب الحالات إلى مستشفى أسيوط الجامعي للعلاج، لقربها من المدينة ووجود مركز متخصص في علاج حالات التسمم.