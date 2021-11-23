«الانتخابات الليبية»: 98 مرشحًا تقدموا لـ«الرئاسة»

أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أن 98 مرشحًا قدموا أوراقهم للترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، بينهم سيدتان، مع غلق باب الترشح أمس الأول.

كما أوضح، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بعد انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح أن 98 مرشحًا استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، مشيرًا إلى أنه «جرى تحويل بعض الوثائق إلى الجهات المعنية، وعند رد تلك الجهات سننشر القائمة الأوّلية للمرشحين والمرشحات لإتاحة المجال أمام ذوى المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء»، منوهًا بأن الحملات الدعائية ستنطلق بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا لبوابة «الوسط» الليبية.

«السايح»: فترة الطعون تستغرق 12 يومًا

ونوه «السايح» بأن فترة الطعون في انتخابات ليبيا حسب القانون تستغرق 12 يومًا بواقع 3 أيام لتقديم الطعون، ومثلها للنظر فيها من اللجنة المختصة، ثم 3 أيام أخرى للاستئناف، ومثلها للنظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأن من قُبل ترشُّحه ومن استُبعد من القوائم الأولية، قائلاً: «سنصدر القوائم الأوّلية اليوم أو غدًا بعد التأكد من معلومات المرشحين من الجهات المعنية»، وأشار إلى أن الطعون والاستئنافات أحالها قانون انتخاب رئيس الدولة في المادة 54 للمجلس الأعلى للقضاء.

المجلس ينظر في رسالة المدعي العسكري

وأوضح «السايح» أن المجلس ينظر في رسالة المدعي العسكري بشأن ترشح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن القانون رقم (1) الخاص بانتخاب رئيس الدولة ينص على ألا يكون المرشح صدر بحقه حكم قضائي نهائي.

وكان المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة، طالب بوقف إجراءات ترشيح سيف القذافي وحفتر، قائلاً في رسالته إلى المفوضية إنهما تورطا فى قضايا عدة.

وبشأن الليبيين في الخارج، أوضح «السايح» أنهم سيصوِّتون في الانتخابات المقبلة عبر البريد، في 42 دولة بدءًا من 22 ديسمبر المقبل.