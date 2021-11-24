أسعار سيارة «هيونداي إلنترا CN7».. التجهيزات والمواصفات

تستمر الزيادات السعرية المفروضة من الموزعين، على السيارات الملاكي داخل السوق المحلي، وتعرف بظاهرة الـ«الأوفر برايس»، ويأتي ذلك نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض من السيارات، ومن ضمن السيارات التي يُفرض عليها زيادة في السعر تأتي سيارة «هيونداي إلنترا CN7»، وتراوحت الزيادة الموقعة عليها من 30 إلى 35 ألف جنيه.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة أسعار «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها، حسب المُعلن من الوكيل المحلي للسيارة في مصر.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر في السوق المحلي بـ 9 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 330 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 352 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 378 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 403 ألف جنيه.

الفئة السادسة بسعر 440 ألف جنيه.

الفئة السابعة بسعر 445 ألف جنيه.

الفئة الثامنة بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة التاسعة بسعر 505 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 126 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون ثانية.

- تأتي السيارة بأبعاد «4675 ملم الطول - 1825 ملم العرض - 1430 ملم الارتفاع»، 2720 ملم طول قاعدة العجلات.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 474 لتر.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للسائق، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء يدوي مع وجود مخارج خلفية، وفرش المقاعد من القماش، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط 4.2 بوصة، وخاصية اختيار نظام القيادة».