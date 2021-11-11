قائمة أسعار ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

منذ بداية الشهر الجاري، ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي بسبب ظاهرة «الأوفر برايس» نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب على السيارات؛ ومن ضمن القائمة الأخيرة طراز «هيونداي أكسنت RB» موديل العام الجديد 2022، بزيادة وصلت إلى 40 ألف جنيه عن السعر الرسمي، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للسيارة في مصر.

ترصد السطور التالية قائمة أسعار السيارة «هيونداي أكسنت RB» وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بها بعد الزيادة الأخيرة.

تتوافر بـ5 فئات وسعر يبدأ من 270 ألف جنيه

-تتوافر السيارة «هيونداي أكسنت RB» الموديل الجديد بـ5 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 270 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 280 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 286 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 296 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 306 ألف جنيه.

مواصفات وتجهيزات «هيونداي أكسنت RB»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 125 حصان، و عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

-ا لمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم ساعة في غضون 11.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4370 ملم الطول، 1705 ملم العرض، 1455 ملم الارتفاع، 2570 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 147 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 389 لتر.

-تتوافر السيارة بعدة كماليات من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، عجلة قيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، زجاج فاميه خلفي، وريموت كنترول، جنوط 14 بوصة».