أسعار «هيونداي النترا HD» في مبادرة إحلال السيارات

شهدت أسعار السيارات العلامة التجارية الكورية هيونداي إلنترا HD المشاركة في مبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، والتي مضى على إنتاجها 20 عاما فأكثر تغيرا في الأسعار والمبادرة تتضمن تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعي – البنزين» بقيمة تتراوح ما بين 17,600 جنيه، وحتى 20,250 جنيها كزيادة سعره في السيارة الواحدة.

وكشف متحدث باسم مبادرة إحلال السيارات أن الزيادات التي وقعت على أسعار السيارات النترا hd جاءت بعدما تقدم الوكيل الحصري شركة غبور بطلب إلى مسؤولي المبادرة والتي تتمثل بوزارة المالية والصناعة والتجارة لرفع سعرها بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الشحن البحري، والمكونات الخاصة بتكوين السيارة.

وسجلت السيارة هيونداي النترا hd أسعارها الجديدة في مبادرة إحلال السيارات كالآتي:

أسعار سيارات هيونداي النترا hd

سعر الفئة الأولى من هيونداي إلنترا HD بقيمة 20,250 جنيها، لتسجل 239,250 جنيها بدلًا من 219 ألف جنيه.

سعر الفئة الثانية بقيمة 17,100 جنيه ليقدر سعرها الآن بـ246,250 جنيها بدلًا من 288,650 جنيها.

سعر الفئة الثالثة بقيمة 17,100 جنيه لتسعر حاليًا بـ259,250 جنيها بدلًا من 241,650 جنيها.

والفئة الرابعة فيقدر سعرها حاليًا بـ263,250 جنيها، بدلًا من 244,150 جنيها، بزيادة قدرها 19,100 جنيه.

وتعتبر سيارات هيونداي النترا HD لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب ويتم إنتاجها في مصر بمكون محلي 45%.

وتأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر. كما تتمتع فئات سيارات هيونداي إلنترا بناقل حركة رباعي الأسطوانات «أوتوماتيك». وتعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي.

كما تعمل السيارة بسرعة محركها من وضع السكون حتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 11.3 ثانية ومن ضمن صفاتها متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر.

زيادة أسعار سيارات المبادرة

يذكر أن وزارة المالية أعلنت رسميًا عن زيادة أسعار سيارات المبادرة بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 9%. وتراوحت الزيادات في أسعار سيارات هيونداي وبعض أنواع السيارات الصيني المشاركة في مبادرة الإحلال ما بين 7% إلى 8%.