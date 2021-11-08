هيونداي تطلق نظرة خاطفة على SEVEN مفهوم سيارات الدفع الرباعي الكهربائي

كشفت شركة هيونداي موتور اليوم عن صور تشويقية للسيارة SEVEN الأنيقة والواسعة، وهي سيارة SUV كهربائية بالكامل سيتم الكشف عنها بالكامل في وقت لاحق من هذا الشهر.

تعاون مع شركات مخصصة للسيارات الكهربائية

تلتقط SEVEN التصميم المستقبلي والابتكار التكنولوجي لشركة هيونداي موتور في عصر التنقل الكهربائي وتلمح إلى طراز SUV جديد قادم إلى عائلة IONIQ، العلامة التجارية المخصصة للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) التابعة للشركة.

تكشف الصور عن تصميم يتبع الوظيفة يتجرأ على الابتعاد عن تقاليد عصر محرك الاحتراق الداخلي.

يتم تعريف هندسة الإضاءة الخاصة بـ SEVEN بواسطة Parametric Pixels، وهي هوية تصميم فريدة من نوعها لـ IONIQ تربط التناظرية بالعواطف الرقمية.

يقترح التصميم الداخلي لـ SEVEN أجواء صالة فاخرة وشخصية، مما يعمق ابتكار المساحة الذي أظهرته Hyundai Motor مع IONIQ 5.

توفر المفروشات المزينة بمواد مستدامة تجربة تنقل راقية وصديقة للبيئة تعكس أنماط الحياة المتغيرة لعملائها.

ستقوم هيونداي موتور بإطلاق SEVEN خلال المؤتمر الصحفي AutoMobility LA في الساعة 9:55 صباحًا، 17 نوفمبر.

فوز هيواندي بجائزة سيارة العام الألمانية

السيارة «IONIQ 5» من هيونداي فازت بجائزة "سيارة العام الألمانية" لعام 2022 في فئة الطاقة الجديدة.

وكفائز بالفئة، ستشارك CUV، متوسطة الحجم الكهربائية بالكامل، الخاصة بصانع السيارات، تلقائيًا في الجولة النهائية من مسابقة GCOTY، وسيتم الإعلان عن الفائز الإجمالي في 25 نوفمبر 2021.

وقال لوك دونكيرولك، رئيس قسم الإبداع في هيونداي: «تمثل IONIQ 5 بداية حقبة هيونداي الجديدة، والسيارة الأولى المصممة من الداخل إلى الخارج، التي أصبحت ممكنة بفضل الأرضية المسطحة المبتكرة التي توفرها منصتنا الكهربائية العالمية الجديدة المخصصة، وتثبت جائزة (الطاقة الجديدة) من IONIQ 5، أن هيونداي تنتج نماذج تهتم بالعملاء خلال جميع مراحل رحلتهم الكهربائية».