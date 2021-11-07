هيونداي تطالب بزيادة أسعار سياراتها بمبادرة الإحلال.. والمالية: «هنشوف»

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المباردة الرئاسية لـ إحلال السيارات المتقادمة بوزارة المالية، التي مر على تاريخ إنتاجها 20 عاما، عن تقديم شركة هيونداي طلب لتعديل أسعار السيارات التي توفرها للمواطنين داخل المبادرة.

المبادرة الرئاسية لم تناقش طلب «هيونداي»

وأضاف عوض في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات لم تناقش حتى الآن الطلب المقدم من الشركة لزيادة أسعار السيارات ماركة «هيونداي».

أسعار السيارات بمبادرة الإحلال ترتبط بالأسعار العالمية

وتابع «عوض»، أن أسعار السيارات داخل المبادرة مرتبطة بطبيعة الحال بالأسعار العالمية والمحلية في أسوق السيارات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المباردة الرئاسية لإحلال السيارات إلى أنه من حق أي شركة أن تتقدم بطلب إلى إدارة المبادرة بالزيادة في الأسعار بشروط.

وأوضح «عوض»، أنه يجب أن يكون طلب الشركة التي تسعى إلى رفع أسعارها مشمولاً بالأسباب التي تؤدي إلى طلب هذه الزيادة وإدارة المبادرة تقوم بدورها في بحث الطلب ومناقشته مع الشركة الطالبة للوقوف على حيثيات طلب هذه الزيادة، خاصة فيما يتعلق بظهور موديل جديد.