مستشفى كوم حمادة بالبحيرة يستقبل 14 طالبا مصابا بتسمم.. و«التعليم» ترد

أصدر مستشفى كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بيانا، قبل قليل، يوضح فيه حقيقة ما أثير حول استقبال المستشفى مجموعة من الطلاب يعانون من أعراض التسمم بعد تناولهم للوجبات المدرسية بنطاق المركز.

مستشفى كوم حمادة يستقبل 14 طالبًا مصابا بتسمم

أوضح المستشفى أنه استقبل اليوم عدد 14 طالبا من طلاب مدرسة بولين الفوايد الابتدائية يعانون من آلام بالبطن وتم الكشف عليهم وعمل التحاليل اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة وتم خروج 13 طالبا من المستشفى عدا حالة واحدة يتم استكمال العلاج لها ولا توجد حالات وفاة.

التعليم تنفي أن تكون الوجبات المدرسية السبب

ومن جانبه نفى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوجبات المدرسية وراء إصابات الطلاب، مشيرا إلى أنهم لم يتناولوا الوجبات المدرسية، كما أنهم أصيبوا بحالات قيء فقط وتحسنت حالتهم مباشرة عقب تناول الدواء المقرر لهم وغادروا المستشفى.