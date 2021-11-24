إحالة 159 من العاملين بمستشفى أبو حمص المركزي للتحقيق في البحيرة

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو حمص بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملة تفتيشية على مستشفى أبو حمص المركزي للتأكد من الانضباط الإداري وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال فيروس كورونا ومدى تقديم الخدمات الصحية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

إحالة 84 طبيبا و26 إداريا وممرضا للتحقيق

وأسفرت الحملات عن إحالة 84 طبيبا و26 إداريا وممرضا للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني وكذلك 27 طبيبا و22 إداريا وممرضا للانصراف دون إذن.

محافظ البحيرة يشدد بضرورة الانضباط الإداري

ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

كانت نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة أمس بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية.

أسفرت عن إحالة 52 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية، 11 من العاملين بالمنشآت الخدمية والصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم من العمل دون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.