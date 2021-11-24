المستندات المطلوبة لفتح ملف ضريبي جديد «لو أنت يوتيوبرز»

بدأت مصلحة الضرائب المصرية في تقنين أوضاع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صانعي المحتوى على صفحات التواصل الاجتماعي أو على التطبيقات الأخرى مثل «يوتيوب» و«إنستجرام» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق أرباح.

المستندات اللازمة لتقنين أوضاع مزاولي التجارة الإلكترونية

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته مصلحة الضرائب المصرية ويحمل رقم 89 لسنة 2021 حددت فيه المصلحة الآليات والشروط والمستندات اللازمة لتقنين أوضاع مزاولي التجارة الإلكترونية عبر الوسائل المختلفة في جهود حثيثة من قبل الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المظلة الرسمية للدولة.

وجاء في الكتاب الدوري رقم 89 لسنة 2021 أن مصلحة الضرائب خصصت أكواد لكل نوع من أنواع التجارة الإلكترونية المختلفة إذ حددت الكود رقم 117 ليكون الكود الخاص لمزاولي نشاط التجارة الإليكترونية بينما خصصت الكود رقم 118 لنشاط الإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي في حين حددت الكود رقم 119 لنشاط الإنتاج ونشر المحتوى المقروء.

وقالت «الضرائب» في كتابها الدوري أن عمليات التسجيل سيكون لمزاولي الأنشطة الإلكترونية التجارية أو غير التجارية مثل الصفحات والمواقع التي تقوم بالبيع أو التسويق لخدمة أو ساعة أو صانعي المحتوى من مقر إقامته.

وأوضح الكتاب الدوري المستندات اللازمة لتقنين الأوضاع وفتح ملف ضريبي جديد لمزاولي التجارة الإلكترونية من كافة الأنواع كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة إيصال كهرباء أو غاز أو مياه أو تليفون

- عقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية

وأكدت «الضرائب» أن يزاول الممول نشاطه الإليكتروني من مقر إقامته المثبت في بطاقة الرقم القومي فأنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومي إلى جانب إقرار كتابي من الممول بذلك.

وكلفت مصلحة الضرائب المصرية بحسب الكتاب الدوري كافة وحداتها التابعة في جميع المحافظات المصرية بضرورة تنفيذ للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم 89 لسنة 2021 بكل دقة في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع الواحد وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة التي تقتضي حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة.