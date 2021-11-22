"الضرائب" توضح المستندات المطلوبة لفتح ملف ضريبي لـ "اليوتيوبرز"

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم 89 لسنة 2021، عن آليات تسجيل مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية اليوم الإثنين، الموافق 22 نوفمبر الحالي، بحسب كتاب دوري صادر عن المصلحة.

وحددت «الضرائب» في الكتاب الدوري، أكواد ضريبية خاصة بنشاط التجارة الإلكترونية، إذ حددت الكود رقم 117 لنشاط التجارة الإلكترونية، بينما الكود رقم 118 لنشاط الإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، بينما حددت الكود رقم 119 لنشاط الإنتاج ونشر المحتوى المقروء.

عمليات التسجيل لمزاولي الأنشطة الإلكترونية

وأشار «الضرائب» في الكتاب الدوري، إلى أن عمليات التسجيل ستكون لمزاوالي الأنشطة الإلكترونية التجارية أو غير التجارية، مثل الصفحات والمواقع التي تقوم بالبيع أو التسويق لخدمة أو ساعة أو صانعي المحتوى «اليوتيوبرز» من مقر إقامته.

المستندات اللازمة للتسجيل

وحدد الكتاب الدوري؛ المستندات اللازمة للتسجيل وفتح الملف الضريبي بالنسبة لتلك النوعية من الأنشطة، تتضمن بطاقة الرقم القومي، علاوة على عقد إيجار أو ملكية، بالإضافة إلى إيصال مرافق عامة، مثل إيصال كهرباء أو إيصال مياه أو غاز أو تليفون أرضي وأخيرا عقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أنه إذا كان الممول يزاول هذا النشاط من مقر إقامته المثبت في بطاقة الرقم القومي، فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي إلى جانب إقرار كتابي من الممول بذلك.

مصلحة الضرائب توجه كافة وحداتها بالالتزام بالكتاب الدوري

ووجهت مصلحة الضرائب كافة وحدات المصلحة بالالتزام بما ورد في الكتاب الدوري من تعليمات تنفيذية بكل دقة.

وأكد الكتاب الدوري التي حصلت «الوطن» على نسخة ضوئية منه، على حرص مصلحة الضرائب المصرية على تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع الواحد وحفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة التي تقتضي حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد وجه بإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية لإجراء وفحص وحصر لأعمال كافة مزاولي الأنشطة التجارية أو غير التجارية على المواقع الإلكترونية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وتوعيتهم بضرورة الالتزام بأحكام القانون الضريبي.