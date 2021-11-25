فنادق الغردقة تستعد للاحتفال مع السياح بافتتاح طريق الكباش

استعدت فنادق الغردقة للاحتفال مع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بافتتاح طريق الكباش، المقرر له في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، عبر شاشات عملاقة وضعت على الشواطئ المفتوحة وحمامات السباحة، لمتابعة الحدث العالمي الذي يترقبه العالم خلال الساعات القليلة المقبلة.

احتفالات السائحين بفنادق الغردقة بطريق الكباش

وأكد سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق حرصت على الاحتفال مع السائحين بالحدث العالمي الفريد، وافتتاح طريق الكباش، الذي يتابعه العالم أجمع، من مدينة الأقصر.

وأوضح «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق أعدت شاشات عملاقة على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لنقل بث مباشر من القنوات الناقلة للحدث العالمي، وسوف يذاع الصوت في السماعات الداخلية للفنادق.

ولفت إلى ارتداء العاملين الزي الفرعوني حاملين أعلام مصر، والتقاط الصور التذكارية مع السياح، من أجل نشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي للمدن المصرية السياحية.

جنسيات أجنبية مختلفة تشاهد الافتتاح من الغردقة

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفنادق، على أن افتتاح طريق الكباش يدل على عظمة مصر أمام العالم أجمع، منوها إلى أن أكثر من 12 جنسية أجنبية سوف تشاهد حفل الافتتاح عبر الشاشات التي وضعت في الفنادق.

ونوه سامح جمعة، إلى أن الفنادق استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا.

فعاليات افتتاح طريق الكباش

يذكر أن حفل الكباش يبدأ في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، وينقل عبر عدد من القنوات الفضائية، ويبدأ بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كيلومترات.

وفي اللحظة ذاتها، يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السما، وتتحرك 3 ذهبيات عائمة من النيل، صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنس، وستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.