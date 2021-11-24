مدير معابد الكرنك: الأقصر تحولت لـ«خلية نحل».. والاحتفالية لن تستغرق أكثر من 90 دقيقة

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير معابد الكرنك والمشرف العام على مشروع طريق الكباش، إن محافظة الأقصر تحولت إلى خلية نحل من أجل الاستعداد لنقل موكب الآثار في طريق الأقصر، موضحًا أن وزير الآثار والسياحة يتواجد في مكان الحدث، من أجل متابعة آخر الاستعدادات قبل النقل، غدا الخميس.

حمل الآثار على أكتاف الكهنة

وأضاف «الصغير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الاحتفالية ستكون مساء غدا، في تمام الساعة السابعة ونصف، وستكون عبارة عن إحياء لعيد "الإبت" الفرعوني الذي كان يحتفل به المصريين القدماء في مدينة طيبة، إذ تحمل الآثار على أكتاف الكهنة.

الاحتفالية لن تستغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة

وأوضح مدير معابد الكرنك والمشرف العام على مشروع طريق الكباش، أن الاحتفالية لن تستغرق أكثر من ساعة ونصف، مبينًا أن معابد الكرنك مساحتها 260 فدانًا، وهي أكبر معابد على مستوى العالم، وسيضاف إلى ذلك مساحة طريق الكباش وستتحول الأقصر إلى واحدة من أكبر المتاحف المفتوحة في العالم، إذ يستطيع السائح مشاهدة آثار الحضارة المصرية القديمة.

تماثيل عديدة في معابد الكرنك

وأكد مدير معابد الكرنك أنه يوجد 1750 قاعدة تمثال على جانبي طريق الكباش، إذ يجرى ترميم جزء من التماثيل، مشيرًا إلى اكتشاف تماثيل كل فترة، وأن موقع طريق الكباش جرى العمل فيه بأيادي مصرية منذ أكثر من 70 عامًا، من أجل الحفاظ على الآثار المصرية.