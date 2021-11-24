فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة غدا

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان اليوم الأربعاء، بأنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن مناطق عدة بمدينة الغردقة وذلك لأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق غدآ بالغردقة

المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي سينزو مول بالطريق الدائري، قرية الجنجل، الكمين الجنوبي، قرية مورنينج ستار، محطة فودافون بالكيلو 9، قرية الدولفين، قرى سهل حشيش بالغردقة، وذلك غدآ الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

أسباب فصل التيار الكهربائي

أفاد مصدر بكهرباء البحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء لـ «الوطن»، بأن أسباب فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتي تجري بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة.

أعمال المكافحة المتكاملة بـ«صحة البحر الأحمر»

وفي سياق آخر تجري مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، تكثيفا لأعمال المكافحة المتكاملة للحشرات والترصد والرش الضبابي بمدينة الغردقة، تنفيذا لتوجيهات خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان تحت رعاية المحافظ عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ومن جانبه، وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فرق مكافحة ناقلات الأمراض بمدن المحافظة، بتكثيف أعمال الترصد والاستكشاف والرش الضبابي في مدن المحافظة المختلفة. وستتوالى أعمال الترصد والاستكشاف الحشري والرش الضبابي طبقا للخطة الموضوعة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وانتهت فرق المكافحة من عمل رش ضباب بمناطق مديرية الأمن والتقوى وشارع باتا وشارع التربية والتعليم، ومنطقة مسجد الدهار والكنيسة ودهب مول في الغردقة.