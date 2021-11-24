حسن أبو الروس: أحترم قرار النقابة بإيقافي.. لكني أرفض التنمر والإهانة

أثار الفنان حسن أبو الروس حالة من الجدل، مؤخرا تزامنا مع قرار نقابة الموسيقيين بإيقافه عن النشاط الغنائي لفترة مؤقتة وتغريمه غرامة مالية بعد تحقيق مطول خضع له في مقر النقابة.

أبو الروس يعلن عودته للغناء بشكل قوي بعد قرار النقابة

وقرر حسن أبو الروس الخروج عن صمته وتقديم أول تعليق صحفي رسمي حول الأحداث الأخيرة، قائلًا في بيانٍ صحفي: «أحترم قرار النقابة، وسعدت بلقائي معهم لأنهم أفهموني تفاصيل قانونية لم أكن على دراية بها، وتفاهمنا بشكل جيد»، مضيفا سعيه للعودة للساحة الغنائية بشكل قوي بأولى حفلاته الجماهيرية فور انتهاء الفترة الزمنية لقرار النقابة بإيقافه عن النشاط أسبوعين.

أستعين بفريق من مصممي أزياء متخصصين في اختيار ملابسي

وأوضح حسن أبو الروس أن شكله وستايله وطريقة اختياره للملابس تعبر عن شخصيته وهويته الفنية المميزة والخاصة، حتى وإن بدت غير مألوفة وغريبة للبعض إلا أنه اختار أن يعبر عن نفسه وهويته بهذه الطريقة، قائلا: «الفنان يجب أن يكون مميزا ومختلفا بحضوره وشكله وهويته، وأنا اخترت أن أصنع هوية بصرية وفنية مميزة لي وغير مألوفة، وأستعين بفريق من مصممي أزياء متخصصين في اختيار ملابسي».

أما عن ردود الفعل المتفاوتة حول موسيقاه وستايل أغانيه، أكد أبو الروس أنه اختار أن يضع هويته الخاصة أيضا في فن اختيار أغنياته وكلماته وتوزيعها وأدائها، مشيرا إلى كونه يعتمد على لون الديسكو الشعبي في الغناء، وهو الشكل الموسيقي الذي يعتمد على تقديم طابع البهجة وإسعاد المستمع بإيقاعاتها وخفة دمها، قائلا: «ما أغنيه يعبر عن هويتي وشخصيتي، وأحب ما أفعله وهدفي نشر السعادة بموسيقاي»

كما أضاف حسن أنه بدأ مشواره الموسيقي والغنائي قبل دخوله عالم التمثيل، وتعمق في دراسة الدراما والموسيقى رغم بعدهما عن مجال دراسته الأصلي للهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية، وقرر التعمق فيهما بدراسة التمثيل في إحدى جامعات كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وقدم العديد من العروض المسرحية في عدة مهرجانات عالمية من بينها مهرجان افينيو في فرنسا، موضحا أنه يحب ما يفعله وكونه ينجح في الجمع بين عالمي الغناء والتمثيل معا، مع استعداده حاليا لإطلاق أغنية جديدة تزامنا مع انشغاله بتصوير مسلسل وفيلم جديدين في نفس التوقيت.