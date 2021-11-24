الحالة الصحية لبسمة وهبة: مستقرة ونقلت إلى المستشفى

كشف مصدر مسؤول من برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، الحالة الصحية لبسمة وهبة، التي تعرضت لأزمة صحية مفاجأة أثناء تقديمها البرنامج، إذ خرجت فاصل إعلاني بشكل مفاجئ، فيما نوهت «المحور» بأن القناة تعتذر عن استكمال البرنامج «نعتذر عن عدم استكمال حلقة اليوم، من برنامج 90 دقيقة، نظرا لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بأزمة صحية طارئة».

الحالة الصحية لبسمة وهبة مستقرة

وقال المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الإعلامية بسمة وهبة شعرت بأزمة صحية حادة أثناء تقديمها البرنامج، وجرى نقلها على الفور إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، وتخضع حاليًا لفحوص طبية شاملة للاطمئنان على حالتها، «بس هي حالتها الآن مستقرة».

وكانت بسمة وهبة، قبل شعورها بالأزمة الصحية، تحدثت في البرنامج عن أغاني المهرجانات، وذكرت أن منصات التواصل الاجتماعي تشهد جدلا كبيرًا في الفترة الأخيرة بسبب قرار هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بإلغاء تراخيص مطربي المهرجانات، «القرار لا يخص كل مطربي المهرجانات، لكنه يستهدف عدد من مطربي مهرجانات من العمل وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، القرار لا يستهدف منع هذا النوع من الفن، ولا يمنع أغاني المهرجانات، لكنه يمنع عددا من مطربي المهرجانات الذين لم يلتزموا بضوابط العمل النقابية، وخاصة أن بعضهم قدموا أوراق مزورة للالتحاق بالنقابة».

بسمة وهبة: أنا من أوائل المعجبين بأغاني المهرجانات

وأوضحت، أنها من أوائل المعجبين بأغاني المهرجانات، لكنها تدعم الكلمات المحترمة: «فمثلا أغنية بنت الجيران جذبت أسماع الجميع ولم تخلُ مناسبة منها، حتى أن هاني شاكر غناها مع الإعلامية وفاء الكيلاني»، كما أنها طالبت هاني شاكر بعمل شعبة لمطربي المهرجانات حتى يكون هناك ضوابط واضحة لكلمات الأغاني ومؤدي المهرجانات وأن تراقبهم النقابة لأنها مسؤوليتها: «كلنا ضد الإسفاف وضد كل من هب ودب يطلع يغني ولا أتحدث عن المستوى المادي والعائلي، لكنني أقصد طريقة الأداء»

وشددت، على أن أي لون من ألوان الغناء يجب أن يكون باحترام سواء في الكلمات أو في الطريقة التي تغنى بها أو أداء المطربين وبخاصة في الحفلات وكيفية ظهورهم على المسرح لأنهم مش طالعين يغنوا لصحابهم وهيغنوا لدولة وجمهور وأسر عربية، «أقول أهلا وسهلا بأستاذ هاني شاكر الذي يحترم تاريخ الفن المصري وضرورة لوضع معايير وقوانيين لفوضى المهرجانات».