بسمة وهبة تطالب بيج رامي بتفسير نشره صورة زفافه دون علم زوجته

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الزواج الثاني لبطل كمال الأجسام العالمي رامي السبيعي، المعروف بـ«بيج رامي»، قد لا يكون حقيقيًا، لأنه لم يؤكد أو ينفي، وكذلك الحال بالنسبة لزوجته الأولى، التي لم تقل إلا «أنا معرفش» ثم اختفت بعدها.

وأوضحت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن هناك علامات استفهام كثيرة حول واقعة الزواج الثاني لبيج رامي، قائلة: «لو مش قايل لمراته بينزل الصورة ليه، ده لو الموضوع حقيقي، يا إما هو عاوز يقهرها أو يعاقبها أو إنه يفاجئها وتتصدم أو يحسرها، مفتكرش إن في حد مش قايل لزوجته إنه هيتزوج ولما يتجوز ينزل صور».

بسمة وهبة توجه رسالة لـ بيج رامي

وتابعت أن ما يحدث قضية يجب أن يجرى الحديث عنها، لأن هناك أذى نفسي تعرض له طرف آخر: «فرحنا ببج رامي وشيلناك على أكتافنا، وبالتالي أنت أصبحت نموذجا وقدوة للشباب، لكن هل تعرف الأذى النفسي اللي ممكن تحس بيه مرأة أو زوجة وتشوف صور فرح زوجها؟! اللي إنت عملته ده من الشرع؟! الشرع بيقول اتجوز بس هل بيقول إنك تخبي ومتقولش وتفاجئها في العلن، هل ده طبيعي؟! اللي حصل محتاج تبرير منك لأنك ملك الناس مش ملك نفسك، مش مصدقة إن القصة دي حقيقية رغم أن بعض المقربين أكدوها ومنهم راعي بيج رامي».

وأوضحت «وهبة» أنها تحترم زوجته الأولى لأنها شريكة في نجاحه: «ليه أول ما أوصل للنجاح إدى كتف للست اللي كانت معايا وعاشت معاه على الحلوة والمرة .. نفسي إن الموضوع ده يبقى مش حقيقي».

رسالة للداعية مبروك عطية

وفي ذات السياق، وجهت «وهبة» رسالة شديدة اللهجة للداعية مبروك عطية، بسبب واقعة الزواج الثاني لبطل كمال الأجسام العالمي رامي السبيعي:« يا شيخ مبروك لما تقول إن السيدة تعترض على إن زوجها يتزوج عليها تبقى آثمة وتدخل نار جهنم، أومال اللي عمله بيج رامي في مراته هيدخل فين؟!».

رسالة مؤثرة لـ «بيج رامي»

وتابعت: «الزوجة التي تدعم وتساند زوجها وتبدأ معه من الصفر وتتحمل وتضحي وبعدين تلاقي صورته في الجرائد مع عروسته وتدخل جهنم، أنه دين اللي بتتكلم عنه؟! تدخل جهنم عشان هي رافضة إنها تاخد خنجر في قلبها وكرامتها ومشاعرها يا شيخ مبروك؟!».

وأضافت: «هل من الآدمية إن الزوجة الأولى تعرف من الصحافة؟! أي منطق وإنسانية وعيش وملح وعشرة ممكن يهونوا على رجل إن زوجته تبقى جنبه، واليوم اللي يوصل فيه يتجوز عليها وميقولهاش، أنا شفت الكلام ده في الأفلام مشفتهوش في الحقيقة».