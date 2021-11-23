بسمة وهبة عن «قمة الكوميسا»: مصر تعتذر اليوم عن سنوات البعد عن أفريقيا

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على استضافة مصر، اليوم، لقمة الكوميسا، مشيرة إلى أن قارة أفريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر، وهو ما يُعني أن كل ما يحدث في القارة يؤثر على مصر، كما أن مصالح مصر في كل المجالات مرتبطة بشكل كبير بالقارة السمراء، موضحًا أن أفريقيا تمنح مصر مساحة كبيرة للتحرك من أجل تحقيق مصالحها، «بالتالي مكنش ينفع إننا نقع في فخ الابتعاد عن أفريقيا، وده كان الواقع لسنوات طويلة، لحد ما بقى عندنا قيادة سياسية ورؤية مصرية مختلفة للعلاقات الخارجية والأفريقية، وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

دور مصر تعرض لتشويه ممنهج

وأضافت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على «المحور»: «كان الله في عون السيسي، استلم مصر وعنده تركة ثقيلة من العلاقات الدولية المنهارة، فقد كانت مثل العقار المائل الذي يحتاج إلى ترميم، لكن رؤية السيسي بدأت ثمارها تظهر مع الوقت، ويدفع أهل الشر الملايين من أجل العمل على مخططات كثيرة لإفساد الوجود المصري وسرقة دور القاهرة في أفريقيا»، كما أن دور مصر تعرض لتشويه ممنهج وأنها لا تريد التنمية للقارة وتتعالى على الدول الأفريقية.

الدول الأفريقية أصبح لديها تفكير جيد جدا

وأشارت الإعلامية، إلى أن الدول الأفريقية أصبح لديها تفكير جيد جدا فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية، وهو ما يتطور ويزيد مع الوقت على أساس مبدأ معين، وهو التعاون والاستفادة المتبادلة، ورفض الاستعلاء وتقديم الموارد دون مقابل، كما أن مصر تطلب التعاون مع الدول الأفريقية حتى يستفيد الجميع: «مصر بتقول للدول الأفريقية هنطلع كلنا لقدام مع بعض، وأي حاجة تهمكم تهمنا، وأي أزمة أو مشكلة هنعتبرها مشكلة لينا».

جزء كبير من عمقنا الاستراتيجي في قارة أفريقيا

وأوضح أن مصر، تؤكد دوما على أنها دولة أفريقية، وأن جزء كبير من عمقها الاستراتيجي في قارة أفريقيا، وهو ما خلق قدرًا كبيرًا بين الدول الأفريقية ومصر، «كل ده مكنش مجرد كلام وبس، مصر كل يوم تقدم الذي يثبت أنها في مرحلة جديدة من العلاقات مع الدول الأفريقية»، موضحة أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي اعتذرت عن سنوات البعد عن قارة أفريقيا، وترجمت ذلك في عدد كبير من المشروعات التي شهدت التعاون معها.

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة: «مصر أصبحت صوت لكل الدول الأفريقية في مختلف المحافل الدولية، وأي مناسبة دولية مثل الجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو أي تجمع مصر نجد مصر تتحدث عن قارة أفريقيا وهمومها ومصالحها، فقد قدمت مصر عربون كبير على أرض الواقع لدول قارة أفريقيا».