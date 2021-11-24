الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية على الهواء

خرجت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، لفاصل إعلاني مفاجئ، ولم تعد منه مرة أخرى، ولم يُستكمل البرنامج، وذكرت قناة «المحور» في تنويه لها على الشاشة: «نعتذر عن عدم استكمال حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، نظرا لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بأزمة صحية طارئة».

بسمة وهبة تدعم هاني شاكر

وقبل الخروج لفاصل إعلاني ذكرت الإعلامية بسمة وهبة أنها تدعم قرار هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بمنع عدد من مؤدي المهرجانات من الغناء، وإلغاء تصاريحهم السنوية، مشيرةً إلى أنها تتحفظ على إعلانه الإعجاب بأغاني الراب، «لكن عندنا تحفظ على نقابة الموسيقيين وهاني شاكر، أنا أدعمك فقد تربيت على سماع أغانيك وأحبك وأحترمك من كل قلبي، لكنني مختلفة معك في وجهة نظر، أقول بأعلى صوت عندي إني عندي تحفظ كبير على أغاني الراب، وهفضل أحذر منها طول ما أنا عايش».

بسمة وهبة تنتقد أغنية عفاريت الأسفلت لويجز: «لطمت لما سمعتها»

وعرضت بسمة وهبة، مقطع فيديو لعدد من أغاني وحفلات الراب، ظهرت بها عددًا من الصفارات التي تعبر عن وجود ألفاظ خادشة للحياء بالقيم المصرية، وعلقت قائلةً: «مش ممكن أنزل الألفاظ دي للمشاهدين والأسر المصرية والعربية.. هل يقبل المشاهدون أن يشاهد ذويهم، ويسمعون هذه المهزلة؟!، بنتي بتحب الراب، وأنا بعمل مشاكل وبكسر رقبتها لما تفكر تسمع راب، لأن الراب مش غناء هو تطاول ودعوة إلى فحش والجنس والمخدرات والأغاني مليئة بإيحاءات جنسية والمطرب قاعد بيعمل طبق».

وحول أغنية عفاريت الأسفلت لويجز، قالت: «لطمت لما سمعتها، دي مهزلة، أرجو الفنان هاني شاكر شوفلك حل وبلاش تعلن حبك لهذا النوع من الغناء لأنك قدوة والناس هتمشي وراك، لأن بعض أغانيها لا تقل إسفاف عن بعض أغاني المهرجانات التي نرفضها، وأتمنى أن تفصل بين الأهواء الشخصية وحبك للراب وبين منصبك لأن منصبك يمس جيل بحاله، الدعم اللي طالع لهم على أي أساس»