استكمال أعمال القافلة الطبية بغرب أسوان لليوم الرابع (صور)

نقل الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» أعمال المبادرة بغرب أسوان لليوم الرابع بغرب أسوان، حيث يتم استكمال أعمال القافلة الطبية والاستمرار في تقديم خدمات كل التخصصات في عدد من العيادات المتنقلة، بالإضافة لتوفير قرارات العلاج بالمجان على نفقة الدولة بجانب المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

وشددت مبادرة «حياة كريمة» على التواجد الدائم للمبادرة مع فريق عمل مؤسسة «حياة كريمة»، للإجابة على كل تساؤلات واستفسارات أو مساعدات للأهالي هناك.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «حياة كريمة.. المؤسسة التنموية الأكبر على مستوى العالم»، حيث تسهم المبادرة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا، خاصة في القرى.

تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا

وأوضح التقرير، أنّ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثاني من يناير عام 2019، تهدف لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.

وتابع التقرير، أنّه من خلال الخدمات التي نفذتها المبادرة منذ إطلاقها وحتى هذا الوقت، يمكن القول إنّها أصبحت أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، من حيث حجم المستهدف من الخدمات والنطاق الجغرافي للتنفيذ على مستوى قرى مصر.

وأضاف التقرير، أنّ مبادرة حياة كريمة، عملت على توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة بأكملها من أجل توفير «حياة كريمة» للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، ودعم تقديم خدمات الصحة والتعليم والسكن.

وزاد التقرير، أنّ معايير اختيار القرى الأكثر احتياجا، تمّت بناءً على عدة محاور، بداية من ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية.

وأتمّ التقرير، أنّ «حياة كريمة» تعمل على تطوير 4584 قرية ضمن 175 مركزا في 20 محافظة، ويستفيد منها 58 مليون مواطن، لذلك تعتبر المؤسسة التنموية الأكبر على مستوى العالم.