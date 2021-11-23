كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن وجود تنسيق يتم بشكل متواصل مع صندوق العشوائيات بمجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الهادفة للقضاء على المناطق العشوائية بإجمالي 4 مناطق هي عزبة الفرن بكيما، ومنطقة الناصرية، في حين سيتم استكمال أعمال لجان المنشآت الآيلة للسقوط لحصر المستفيدين من تطوير منطقة نجع السايح 1 و2 غير الآمنة والواقعة على أراضى أملاك دولة بنطاق مدينة البصيلية والتي تقع على مساحة 74.6 فدان، حيث جارٍ أيضاً دراسة المخطط التفصيلي للمشروع من خلال المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

محافظ أسوان: «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة

وأكد محافظ أسوان خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قصص النجاح التي سطرتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هي أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة للتطوير الشامل لقرى الريف المصري يعكس الرؤية الثاقبة والإصرار والعزيمة التي تتحلى بها القيادة السياسية من أجل تحويل حياة ملايين المواطنين في قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف وحياة كريمة وإنسانية في الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

عطية: تحويل القرى ونجوعها إلى بانوراما جمالية بأسوان قريباً

وأضاف عطية أن المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري على مستوى 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و315 كفرا ونجعا وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة وصلت حتى الآن إلى 722 مشروعا بتكلفة تقديرية 14 مليارا و69 مليون جنيه، ونحن نسير بخطى ثابتة لتنفيذ هذه المشروعات بكل قطاعات العمل العام، وأي مشروع يتم الانتهاء منه يتم على الفور دخوله الخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية منها للمواطنين والاستفادة الفورية من الخدمات المختلفة التي تقدمها هذه المشروعات، وقريباً سننتهى من المشروعات المختلفة لتتحول القرى بتوابعها ونجواعها إلى بانوراما جمالية كاملة الخدمات والمرافق.

وقال عطية: نؤكد أن أسوان تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في جميع قطاعات العمل العام، على الرغم من التحديات العديدة وخاصة تداعيات جائحة كورونا، حيث نعمل على إحلال وتجديد البنية التحتية مع تطوير شامل لمواقع الخدمات الجماهيرية، بجانب تنفيذ مشروعات التطوير الشامل للريف المصري «حياة كريمة»، بالإضافة إلى مشروعات تحيا مصر ومنظومة التأمين الصحى الشامل والتطوير والتجميل، علاوة على إنشاء العديد من المحاور التنموية والكبارى والطرق السريعة، فضلاً عن إحلال وتجديد السرفيس مع إحداث قفزة في مجال التحول الرقمى ووضع خريطة استثمارية جديدة، وكذا التعامل بحرفية مع بعض المشروعات المتعثرة منذ سنوات مثل الإسكان المتميز والبنية الأساسية وغيرها مع إنهاء مشاكل الحكر والتقنين والأحوزة العمرانية، وهو الذى يتوازى مع فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم والتعامل السريع معها لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع المحافظ أنه جارٍ الآن العمل في العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة لها من أبرزها بدء المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو- مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو و حتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمالى 60 كم جارٍ العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه وذلك بعد مرور 20 عاما على رصف هذه الطريق الحيوي والذي يربط الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.

المحافظ: «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة لتطوير الريف

وأوضح عطية، أن مشروع التحول الرقمى أصبح مشروعا قوميا حيث تسعى المحافظة لتحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى ومسايرة التطور التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كل القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن ولذا تم إنشاء أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمى على مستوى الصعيد بتكلفة 21 مليون جنيه ليؤدي 82 خدمة متعددة للمواطنين، وتم ربطه بـ 11 مركزا تكنولوجيا متطورا على مستوى مدن ومراكز المحافظة.