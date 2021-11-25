طوارئ في «الصحة» لتأمين فعاليات افتتاح طريق الكباش الجديد اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد القصوى، بمحافظة الأقصر لتأمين فعاليات حفل افتتاح طريق الكباش الجديد، طبيا، والمقرر انطلاق فعاليته مساء اليوم، مشيرة إلى توفير كافة الخدمات الطبية والوقائية لجميع المشاركين، والتركيز على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة كورونا.

الاستعانة بمستشفيات التأمين الصحي الشامل بالأقصر

وتابعت الوزارة في تقرير حصلت «الوطن»، على نسخه منه، أن خطة التأمين تقتضي التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتوفير 18 سيارة إسعاف و4 عيادات متنقلة تتضمن كافة التخصصات الطبية يتم توزيعها على الطرق الرئيسية بمدينة الأقصر وكذلك المناطق المستضيفة للافتتاح إلى جانب تخصيص 2 لانش نهري مجهزة طبيا لتأمين الفعاليات.

التركيز على أهمية لقاح كورونا وتحليل pcr

وأوضحت الوزارة أن الخطة تضمنت الاستعانة بـ5 مستشفيات تابعة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر، لتوفير 600 سرير، استعدادا لاستقبال أي حالة مرضية، وأكدت الوزارة في تقريرها، توفير مخزون كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية وتجهيز الفريق السريع لتقديم الرعاية الصحية، حال حدوث أي طوارئ.

وفيما يتعلق بإجراءات الحجر الصحي بمطار الأقصر، أوضحت الوزارة أنها شددت على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على الحضور بأهمية الحصول على لقاح كورونا وتقديم شهادة التطعيم أو تحليل «pcr»، مشيرة إلى مرور فريق من الطب الوقائي على فنادق الأقصر للتأكد من التهوية الجيدة وتوفير المطهرات والمستلزمات الوقائية وتخصيص غرف لعزل الحالات المشتبه بها.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بمختلف محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل، وأكدت استمرار متابعة الموقف الوبائي للفيروس في المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.