«طريق الكباش الجديد» مشهد أثري خلاب ويقع على جانبيه 1059 تمثالا

طريق الكباش الجديد.. يعد من أكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الفترة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد افتتاح طريق الكباش الجديد، وذلك تزامنًا مع ترقب افتتاحه خلال الفترة المقبلة، داخل محافظة الأقصر، من قبل وزارة الآثار، حيث تقوم المحافظة بالتنسيق مع الوزارة، باستعدادات عدة، لحدث افتتاح طريق الكباش الجديد.

ويعد طريق الكباش الجديد، أحد أهم المعالم السياحية على مستوى العالم، وأكبر المتاحف المفتوحة على وجه الأرض، حيث يقع على جانبي الطريق 1059 من التماثيل «الكباش»، وتماثيل أثرية لـ«أبو الهول»، في مشهد أثري خلاب.

افتتاح طريق الكباش الجديد

أما عن موعد افتتاح طريق الكباش الجديد، سيتم افتتاح الطريق، خلال شهر نوفمبر الجاري، وسيحضر الاحتفال، زوار من كل بلدان العالم، لمشاهدة الحدث الفريد من أرض الواقع، في حفل أروع من حفل نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري بوسط العاصمة المصرية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وفقًا لتصريحات سابقة للمسئولين عن مشروع افتتاح طريق الكباش الجديد.

ويبلغ طول طريق الكباش الجديد في الأقصر نحو 2700 متر، ويربط الطريق بين معبد الكرنك شمالاً بمعبد الأقصر جنوباً، واستعدادا لحدث الافتتاح، تم إضافة إضاءات ليلية مبهرة، على جانبي الطريق، بحيث يستطيع السائح الأجنبي والمصري مشاهدة الآثار في جو يدخله في عبق التاريخ والماضي، مع رصف الطريق ببلاطات من الحجر الرملي وترميم بعض أجزائه لتظل على نفس الحالة الأثرية التي كان عليها منذ فجر التاريخ حتى الآن.

طريق الكباش الجديد بالاقصر

وتعود فكرة تحديد شهر نوفمبر الجاري للاحتفال بافتتاح طريق الكباش الجديد، إلى ذكرى زواج المعبود «أمون» مع المعبودة «أمونت»، ويخرج الموكب من معابد الكرنك بالزوارق المقدسة الخاصة التي تضم التماثيل الخاصة بالمعبودات، في اتجاه معبد الأقصر، محمولة على أكتاف الكهنة، على أن يتم خلال الحفل تنفيذ محاكاة لهذا المشهد الاستثنائي.