وضع طريق الكباش الجديد ضمن البرنامج السياحي للشركات بالأقصر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن شركات السياحة، بدأت فى وضع طريق الكباش الجديد ضمن برنامجها لزيارة الأقصر، فور افتتاحه رسميا، والمقرر له خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن العديد من وكلاء السياحة الأجانب، طالبوا بحجز رحلات لسائحيهم، لحضور احتفالية افتتاح طريق الكباش، التي سيجري الاعلان عن موعدها بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن افتتاح طريق الكباش يلقى زخما إعلاميا كبيرا.

ارتفاع نسب الحجوزات الفندقية بالأقصر

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الحجوزات بفنادق الأقصر الثابتة والعائمة خلال احتفالية الأقصر، والتي يطلق عليها احتفالية طريق الكباش، لافتا إلى أن هناك مؤشرات على زيادة كبيرة فى حجوزات السياح الأجانب للأقصر، بداية من الشهر المقبل، على أن تصل تلك الزيادة لأعلى مستوى لها خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة.

الأقصر متحف آثرى مفتوح

وأشار إلى أن افتتاح طريق الكباش مهم جدا، حيث يحول محافظة الأقصر كلها إلى متحف أثرى مفتوح، موضحا أنه من المتوقع أن يشهد العام الأول لافتتاح الطريق، إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة للأقصر، بنحو 30% على الأقل، متابعا «نأمل بعد افتتاح طريق الكباش وتطوير كورنيش الأقصر، والاكتشافات الأثرية الجديدة التي شهدتها المحافظة، في أن تتبوأ الأقصر المكانة التي تستحقها على خارطة السياحة العالمية، كواحدة من أهم المدن الأثرية في العالم».

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر حاليا، جيدة بالمقارنة ببداية العام الجاري، لافتا إلى أن السياح الأسبان هم الأكثر تواجدا حاليا بالمحافظة، يليهم السياح الفرنسيين ثم الأمريكان، مشيرا إلى وجود زيادة حاليا فى معدلات الحركة اليومية القادمة من الغردقة إلى الأقصر، لافتا إلى أن نحو 90% من السياح، الذين يزورون الغردقة، يفضلون خلال زيارتهم مشاهدة المواقع الأثرية والسياحية بالأقصر.