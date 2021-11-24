كورونا في مصر.. استمرار ارتفاع الإصابات ومعدلات الشفاء تصل لـ84%

كشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان والمتعلقة بآخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، عن ارتفاع إصابات الفيروس خلال هذه الفترة تزامنا مع ذروة الموجة الرابعة للوباء.

وتابعت الوزارة في تقاريرها الرسمية، أنه رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلا أن معظم هذه الإصابات متوسطة وبسيطة وتوجد داخل العزل المنزلي تحت إشراف فريق طبي متخصص.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وأوضحت الوزارة أن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية والتي تصل إلى 84%، مجددة مناشدتها لمواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدى والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة

وتابعت الوزارة أن على المواطنين التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان للمساهمة في الحد من انتشار لعدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وهي الخطة التى وضعتها الوزارة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا للمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وفيما يتعلق بعدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، كشفت التقارير عن وصول عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا إلى 45 مليون مواطن، لافتة إلى أن جميع المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم يسجل أي أحد منهم ظهور أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة عليهم وكل ما تم تسجيله هو ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو تكسير في العضلات والعظام وتزول هذه الأعراض في غضون يومين ولا تحتاج إلى الذهاب للطبيب.