الصحة العالمية: البكتيريا توحشت لسوء استخدام المضادات الحيوية

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه بسبب الإفراط في تناول المضادات الحيوية من مواطني كافة دول العالم، فقد أدى ذلك إلى تغيير في نظام تلك البكتيريا، موضحةً: «البكتيريا من كتر سوء استخدام المضادات الحيوية توحشت، والعلماء يخشون بأن تكون هي سبب الوباء القادم».

أعراض كورونا الجانبية تأتي نتيجة للمضاد الحيوي

وأضافت «طلعت»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أغلب العلماء حول العالم لم ينصحوا مطلقًا باستخدام المضادات الحيوية بعد الإصابة بالفيروس، ويقتصر استخدام تلك المضادات لمرضى كورونا بالحالات الحرجة، وعلقت: «اللي كان بيتعب بأعراض جانبية لكورونا مكنش بسبب كوورنا، ولكنه أخد مضاد حيوي قوي».

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية، تعبر عن قلقها الشديد إزاء زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا في أوروبا، حيث أن تأثير اللقاح على الإصابات البسيطة قوي، وأثبتت الدراسات التي تم إطلاقها في هذا الشأن أن 40% ممن تلقحوا وحال إصابتهم بفيرورس كورونا تظهر الأعراض بشكل بسيط، وقالت: «الناس اللي بتدخل العناية المركزة هما اللي مخدوش اللقاح».

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأكدت الدكتورة مها طلعت، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، يجب أن يحصل عليه أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية وكبار السن، لافتةً إلى أن الجرعة الثالثة من اللقاح لا يتم إعطائها إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ التطعيم الثاني.

وتابعت: «المنظمة راجعت أبحاث بخصوص تأثير اللقاح على الحوامل والسيدات اللي بترضع أطفالها، وفيه أبحاث أظهرت خطورة عالية على السيدة الحامل لو جالها إصابة بكورونا قد تؤدى للوفاة، وأقروا اللقاح للسيدات الحوامل لأنه مفيش تأثير سلبي عليها».