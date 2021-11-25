التفاصيل النهائية لأوبريت موكب طريق الكباش بالأقصر

ساعات قليلة تفصلنا عن الحفل المصري التاريخي العالمي الخاص بافتتاح طريق الكباش بالأقصر، حيث أنه من المقرر أن يذاع الحفل في تمام الساعة 7 والنصف مساء اليوم، على قناة DMC، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

التفاصيل النهائية لأوبريت موكب طريق الكباش

موكب طريق الكباش من تأليف موسيقي مشترك بين أحمد الموجي و نادر عباسي، صوليست الغناء بترتيب الظهور كالتالي:

- شهد عز: النداء الأول

هايدي موسى: أنشودة حاتشبسوت

عز الأسطول: أنشودة أمون راع

وائل الفشني: الأقصر بلدنا بالاشتراك مع 160 عازف إيقاع مكون من مجموعة شباب إيقاعات الچيمبي المصري وإيقاعات الموسيقات العسكرية و تسجيل اوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني.

أوبريت موكب طريق الكباش

ومن قيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بالموكب: نادر عباسي، مفدي ثابت: الهندسة الصوتية والتسجيل لاوركسترا ووكورال الاتحاد الفيلهارمونيد، وميسرة عبدالله: اختيار جميع الأشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة وهو عيد الأوبت.

وستكون تلك العروض استعراضية على مسرح كبيرة أمام البحيرة المقدسة بالكرنك، وبعدها يتحرك الموكب مرورًا بطريق الكباش، وصولًا إلى معبد الأقصر، حيث المنصة التي ستجمع حضور الاحتفال، كما أن مشروعات تطوير الأقصر.

تفاصيل جديدة بشأن الافتتاح

ومن جانبه قال الدكتور علي عمر، رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي بوزارة الآثار والسياحة، إن الطريق بين معبدي الأقصر والكرنك 2 كيلو متر، كما أن الكباش رمز للإله أمون، والاحتفالية تجري في الأقصر كلها، حيث جرى تطوير طريق الكورنيش وإضاءة معبد الأقصر.

وأكد أن الاحتفالية ستكون على نفس مستوى احتفالية نقل المومياوات الملكية، مؤكدًا في الوقت ذاته، انتهاء العمل المعماري في المتحف اليوناني الروماني، وجار التشطيب، وسيجري نقل الآثار من الأسبوع المقبل، وافتتاح المتحف خلال شهور.