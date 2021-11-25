التنسيقية تنشر فيديو موافقة «النواب» على تعديل «المالية الموحد»

عرضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، فيديو لموافقة مجلس النواب على التعديل المقدم من النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قانون المالية الموحد.

التعديلات المقترحة من النائبة

وطالبت مارسيل سمير، بإضافة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، في الجزء الخاص بقوانين الربط التي تصدر من مجلس النواب في قانون المالية الموحد، ليكون نص المادة المطلوبة بعد التعديل المقدم من النائبة كالتالي: «يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل قبل بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليه».

المالية الموحد

وتضمن مواد قانون المالية الموحد، التزام وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي للوفاء بالاستحقاق الدستوري، وأن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقا للأساس النقدي، في حين تعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية وفقًا لمبدأ الاستحقاق، وإعداد إطار موازني لهما لمدة 3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة.