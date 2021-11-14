تنسيقية الشباب تعلن إطلاق الاستراتيجية الجديدة 2022: حصاد سنوات النجاح

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق الاستراتيجية الجديدة 2022 كنتيجة لنجاح السنوات الماضية منذ تأسيسها، وعبّر النائب عمرو يونس أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين وعضو مجلس النواب، عن فخره اليوم، بما وصلت إليه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من إنجازات ساهمت في دعم وتطوير الحياة السياسية في مصر.

وأضاف أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الجديدة 2022 لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ التنسيقية تضم أصواتًا تشريعية مختلفة، اتفقت جميعها علي التعبير عن الوطن بواسطة استخدام أدواتها الرقابية بمجلسي النواب والشيوخ.

وقدم «يونس»، ملخصًا لما أنجزته التنسيقية خلال الانعقاد الأول بمجلسي النواب والشيوخ، وتمثل في استخدام 242 أداة برلمانية بمجلس النواب و225 بمجلس الشيوخ في مختلف القضايا المهمة.

وتابع أنَّه تمّ ضم مكتبي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتكون هيئة واحدة مؤهلة لتنفيذ الرؤية و تكثيف الجهود بواسطة التنسيق بين الأعضاء في العمل النيابي وذلك بواسطة اجتماعات يومية وأسبوعية وشهرية، بحسب ما أوضحه، وتتشكل الهيئة من نواب مجلسي النواب والشيوخ ومجموعة من الباحثين والدارسين والخبراء، وتمّ تصميم وتيرة عملها كي تكون أكثر تأثيرًا تحت القبة البرلمانية لخدمة الوطن.

«التنسيقية» تدشن الاستراتيجية الجديدة

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لتدشين الاستراتيجية الجديدة، وذلك في الثانية عشر ظهرًا، ويعقبه صالون سياسي يناقش الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر والعالم، في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم الفترة الحالية، متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وهل نحن مقبلون على موجة تضخم كبيرة.

ويدير الصالون محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.