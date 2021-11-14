شيماء عبد الإله: «تنسيقية شباب الأحزاب» منصة للحوار

قالت الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، إنَّه «استكمالًا لمسيرة النجاح الممتدة منذ بـ3 سنوات استطاعت فيها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلق منصة جادة للحوار الوطني، نطلق الاستراتيجية العامة لعمل الفترة المقبلة، حيث تضمن بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية، وذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية».

تنسيقية شباب الأحزاب

وأضافت المتحدث الرسمي باسم «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، خلال مؤتمر التنسيقية لإطلاق الاستراتيجية، أنَّ الاستراتيجية الجديدة تتيح لنا ملفات متنوعة وسوف يتمّ الخروج بمخرجات سياسة جديدة مع إطلاق منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لافتة إلى أنَّ كل منتدى سيكون له فريق عمل ثابت لتسهيل التنظيم الفترة المقبلة، موضحة أنَّ أساس عمل التنسيقية هو التوافق والاجتهاد.

مؤتمر التنسيقية

ويرصد صالون التنسيقية، اليوم الأحد، أسباب وتحليلات الأزمة وتأثيراتها على اقتصاديات العالم، ويدير الصالون محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.