تنسيقية الأحزاب تعقد مؤتمرا صحفيا لتدشين الاستراتيجية الجديدة غدا

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا لتدشين الاستراتيجية الجديدة، وذلك في الثانية عشر ظهرا، ويعقبه صالون سياسي يناقش الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي مصر والعالم، في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وهل نحن مقبلون على موجة تضخم كبيرة.

صالون التنسيقية يرصد، غدا الأحد، أسباب وتحليلات الأزمة وتأثيراتها على اقتصاديات العالم.

يدير الصالون محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.