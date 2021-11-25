«الوطن» تنشر تفاصيل أغنية محمد حماقي لحفل طريق الكباش: «حلوة بلدنا حلوة»

سيكون النجم محمد حماقي على موعد مع التاريخ حين ما يشدو بصوته الأغنية الترحيبية بحفل افتتاح طريق موكب طريق الكباش، المقرر أن يشهده العالم مساء اليوم من محافظة الأقصر فى حفل ستنقله كافة وسائل الإعلام العربية والغربية.

محمد حماقي يقدم الأغنية الترحيبية للحدث العالمي

وعلمت «الوطن» من مصادرها أن أغنية محمد حماقي الجديدة التى صنعت خصيصا لهذا الحدث العالمي ستكون بعنوان «حلوة بلدنا حلوة»، وجرى تصويرها فى محافظة الأقصر فى نهاية شهر أكتوبر الماضي بطريقة الفيديو كليب، وشارك بها بعض الفتيات فى شوارع الأقصر، وبالتحديد فى السوق السياحي بالمحافظة، حيث جرى تصوير أغلب مشاهد الكليب به لمدة يوم كامل.

محمد حماقي يقدم الأغنية بفيديو كليب فى شوارع الأقصر

حصلت «الوطن» على الكوبليه الأول من أغنية حماقي الوطنية وتقول كلماته:

«حلوة بلدنا حلوة

الكون بحاله وبجماله مش في جمالها

حلوة بلدنا حلوة وناسها حلوة

شوف الجمال شوف الخيال وشوفوا نيلها

حلوة بلدنا حلوة

الكون بحاله وبجماله مش في جمالها

ولف الدنيا ودور

ودور كل فين تشوف

دور سحر يعيش سنين».

ويستعد «حماقي» لإحياء حفلا غنائيا على مسرح «أبو بكر سالم»، بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 2 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم الفنان المصري مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، ويأتي الحفل ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وهو أول حفل له لهذا العام بالمملكة بعد النجاح الكبير الذى حققه ألبومه الجديد «يا فاتني» والذى تضمن 17 أغنية جديدة، منها أغنيات تصدرت تريند مصر والوطن العربي مثل «زيها مين، ولو هتسيب، وتك».