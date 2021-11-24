حفل محمد حماقي «كامل العدد» في موسم الرياض.. و8 آلاف جنيه سعر التذكرة

يستعد الفنان محمد حماقي للمشاركة في موسم «الرياض 2021»، حيث يقدم حفلا غنائيا على مسرح «أبو بكر سالم»، بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 2 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم الفنان المصري مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، ويأتي الحفل ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

أسعار حفل محمد حماقي في فعاليات موسم الرياض

وتأتي أسعار تذاكر حفل محمد حماقي في 6 فئات تبدأ بـ 300 ريال سعودي، وتتدرج ما بين 345، 575 و955 ريال سعودي، بينما تأتي تذاكر الـ «VIP» في فئتي 1600 و2000 ريال، بما يعادل 6 و8 آلاف جنيه مصري، وبيعت التذاكر بالكامل ليرفع الحفل شعار «كامل العدد»، وذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمي للحجز.

وقدم الفنان المصري عددا من الحفلات الناجحة على مدار الفترة الماضية، كان آخرها حفلا في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، وسط حضور كبير من الجمهور بالرغم من سوء الأحوال الجوية، وأشعل الحفل بعدد من أشهر أعماله الغنائية منها «ناويها»، «ظلموني»، «نفسي ابقي جنبه»، «زيها مين»، و«مابلاش».

وسبق وقدم محمد حماقي حفلا غنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في شهر يونيو الماضي، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، حيث افتتح الحفل الـ «دي جي» العالمي عماد اسكندراني، وصعدت على المسرح خلال الحفل الفنانة السعودية زين عماد، وقدمت أغنية برفقة «حماقي»، ووعد الجمهور بتقديم أغنية جديدة تجمعهما.

النجوم المصريين يضيئون موسم الرياض 2021

وشارك عدد كبير من النجوم المصريين في فعاليات موسم الرياض 2021، سواء في حفلات غنائية أو أعمال مسرحية، وكان من بينهم «محمد رمضان وتامر حسني»، بالإضافة إلى عمر كمال ومؤدي المهرجانات «حمو بيكا»، وعلى الجانب الآخر قدم عدد من نجوم الكوميديا مسرحيات جديدة منها «سلام مربع» لـ محمد هنيدي، «اللمبي في زمن الجاهلية» لـ محمد سعد، بالإضافة إلى «عائلة تس»، لـ مصطفى خاطر وبيومي فؤاد وشيماء سيف.