الصور النهائية لـ«طريق الكباش» قبل افتتاحه في الحفل العالمي غدا

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن افتتاح طريق الكباش العالمي بمحافظة الأقصر، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفال الكبير، المقرر إقامته في الساعة السابعة من مساء غد الخميس، في حضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية بمحافظة الأقصر.

محمد حماقي يحيي حفل افتتاح طريق الكباش

تبدأ فعاليات الحفل المتميزة بعروض بالمراكب النيلية في نهر النيل وعروض فرعونية استعراضية وعروض فنية بمشاركة عدد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد حماقي.

طريق الكباش

يصل طول طريق الكباش إلى 2700 متر بين معبدي الكرنك شمال محافظة الأقصر ومعبد الأقصر وسط المدينة، حيث يتضمن أكثر من 1200 كبش من الكباش على جانبي الطريق، كل كبش من الكباش تم إنشاؤه من خلال أحد الملوك وتم تصميم تمثال صغير أسفل الكبش.

عروض حفل الكباش

يضم الحفل العالمي لافتتاح الكباش عروضا متميزة ومتنوعة منها السير على امتداد طريق الكباش من قبل عدد من الشباب والفتيات وهم يرتدون الملابس الفرعونية، مع مشاركة موكب من المراكب يُسمى بالمراكب المقدسة أو الثالوث المقدس على امتداد طريق الكباش، كما يتضمن تقديم عروض فنية وأغان من قبل عدد من الفنانين أبرزهم محمد حماقي فضلا عن العروض الاستعراضية المتنوعة التي يقدمها الشباب ضمن رقصات متنوعة في الحفل الكبير.