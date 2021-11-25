مواعيد القطارات اليوم على خطوط السكة الحديد بالوجهين البحري والقبلي

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات اليوم الخميس، على الوجهين القبلي والبحري، من أجل تقديم خدمة مميزة لكل جمهور الركاب المسافرين عبر خطوط الهيئة، موضحة أن أسعار التذاكر كما هي، ولا يوجد بها أي زيادات.

وقالت السكة الحديد، إن مواعيد القطارات على جميع خطوطها تناسب جموع الركاب؛ إذ أنه يجرى نقل ما يقرب من مليون و200 ألف راكب يوميا، ولذا تستعرض «الوطن» مواعيد القطارات اليوم.

مواعيد القطارات اليوم على خطوط السكة الحديد

1- قطار رقم 119 من القاهرة إلى الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 5.00 صباحا.

2- قطار رقم 903 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 6.00 صباحا.

3- قطار رقم 905 من القاهرة إلى الإسكندرية VIP مباشر، وموعد قيامه في تمام الساعة 8.00 صباحا.

4- قطار رقم 901 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 8.15 صباحا.

5- قطار رقم 1109 من الفيوم إلى الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 8.35 صباحا.

6- قطار رقم 89 من أسوان إلى الإسكندرية، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 11.15 صباحا.

7- قطار رقم 913 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 12.30 ظهرا.

8- قطار رقم 917 من القاهرة إلى الإسكندرية VIP مباشر، وموعد قيامه في تمام الساعة 14.00 ظهرا.

9- قطار رقم 919 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامة في تمام الساعة 14.25 ظهرا .

10- قطار رقم 2001 من القاهرة إلى الإسكندرية VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 15.00 بعد الظهر.

11- قطار رقم 915 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 15.20 بعد الظهر.

12- قطار رقم 923 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 16.00 بعد الظهر.

13- قطار رقم 925 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.10 بعد الظهر.

14- قطار رقم 921 من القاهرة إلى الإسكندرية VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 18.00 مساء.

15- قطار رقم 927 من القاهرة إلى الإسكندرية VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 19.00 مساء.

16- قطار رقم 931 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 20.15 مساء.

17- قطار رقم 935 من الأقصر إلى الإسكندرية VIP، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 22.30 مساء.

18- قطار رقم 1902 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

19- قطار رقم 934 من الإسكندرية إلى الأقصر VIP، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

20- قطار رقم 978 من القاهرة إلى اسيوط VIP، موعد قيامه في تمام الساعة 06.30 صباحا.

21- قطار رقم 980 من القاهرة إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 08.00 صباحا.

22- قطار رقم 2010 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 10.00 صباحا.

23- قطار رقم 982 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 12.00 ظهرا.

24- قطار رقم 986 من القاهرة إلى الأقصر، وموعد قيامه في تمام الساعة 13.00 ظهرا.

جدول مواعيد القطارات اليوم قبلي وبحري

25- قطار رقم 2009 من أسوان إلى القاهرة VIP، موعد قيامه في تمام الساعة 02.05 بعد منتصف الليل.

26- قطار رقم 871 من أسيوط إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 03.15 بعد منتصف الليل.

27- قطار رقم 85 من أسوان إلى القاهرة نوم، وموعد قيامه في تمام الساعة 04.10 صباحا.

28- قطار رقم 997 من أسوان إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 04.35 صباحا.

29- قطار رقم 89 من أسوان إلى الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 05.45 صباحا.

30- قطار رقم 989 أسوان إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 06.40 صباحا.

31- قطار رقم 971 من سوهاج إلى بورسعيد، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 07.05 صباحا.

32- قطار رقم 991 من سوهاج إلى القاهرة، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 08.20 صباحا.

33- قطار رقم 987 من الأقصر إلى القاهرة، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 10.15 صباحا.

34- قطار رقم 891 من أسوان إلى القاهرة VIP، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 15.00 بعد الظهر.

35- قطار رقم 983 من أسوان إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 16.20 بعد الظهر.

36- قطار رقم 935 من الأقصر إلى الإسكندرية VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.15 بعد الظهر.

37- قطار رقم 2013 من أسوان إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 22.10 مساء.

مواعيد القطارات اليوم الخميس

38- قطار رقم 186 من بورسعيد إلى سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 13.30 ظهرا.

39- قطار رقم 970 من بورسعيد إلى سوهاج، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 14.00 ظهرا.

40- قطار رقم 990 من القاهرة إلى سوهاج، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 16.00 بعد الظهر.

41- قطار رقم 2006 من القاهرة إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.15 بعد الظهر.

42- قطار رقم 2012 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.30 بعد الظهر.

43- قطار رقم 872 من القاهرة إلى أسيوط، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.45 بعد الظهر.

44- قطار رقم 988 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 19.00 بعد الظهر.

45- قطار رقم 84 من القاهرة إلى أسوان نوم، وموعد قيامه في تمام الساعة 19.20 بعد الظهر.

46- قطار رقم 86 من القاهرة إلى أسوان نوم، وموعد قيامه في تمام الساعة 19.45 بعد الظهر.

47- قطار رقم 88 من الإسكندرية إلى أسوان، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 20.00 مساء.

48- قطار رقم 2014 من القاهرة إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 21.00 مساء.

49- قطار رقم 976 من القاهرة إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 21.30 مساء.

50- قطار رقم 996 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 22.00 مساء.

51- قطار رقم 2008 من الإسكندرية إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 23.00 مساء.

52- قطار رقم 890 من القاهرة إلى سوهاج، وموعد قيامه في تمام الساعة 23.30 مساء.

53- قطار رقم 977 من الأقصر إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

54- قطار رقم 83 من أسوان إلى القاهرة نوم، وموعد قيامه في تمام الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

55- قطار رقم 1903 من أسوان إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 01.05 بعد منتصف الليل.

56- قطار رقم 87 من أسوان إلى القاهرة نوم، وموعد قيامه في تمام الساعة 01.15 بعد منتصف الليل.

57- قطار رقم 185 من سوهاج إلى بورسعيد مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 01.40 بعد منتصف الليل.

جميع القطارات تخضع لصيانة دورية

من جهته، أكد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل التشغيل لمنع الأعطال، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت منذ أشهر في وقف جميع عربات القطارات القديمة عن التشغيل، والدفع بعربات محسنة «تحيا مصر» بدلا منها، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، على جميع خطوط السكك الحديدية.