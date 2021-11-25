تراجع جديد في سعر الليرة التركية أمام 6 عملات عالمية

واصلت الليرة التركية، تراجعها خلال 11 شهرًا، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، في كافة البنوك وشركات الصرافة، في ظل قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم.

الليرة تتراجع أمام الدولار

وفقدت الليرة أكثر من 20% من قيمتها منذ بداية العام الجاري؛ لتهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 11.99 مقابل الدولار، أي بتراجع وصل لـ0.37%.

وسجلت الليرة التركية مقابل اليورو تراجعا بقيمة 0.87% لتباع بسعر 13.48 ليرة، كما سجل الجنيه الإسترليني أمام الليرة التركية ارتفاعا بنسبة 0.51% لتباع بـ61.01، وسجل الين الياباني ارتفاعا أمام الليرة بنسبة 0.60% ليباع بـ10.41 ليرة.

وواصل الفرنك السويسري ارتفاعه أمام الليرة التركية بنسبة 0.68% ليباع بـ12.89، فيما سجل اليوان الصيني أمام الليرة سعر 1.88 ليرة، أي بارتفاع 0.99%.

تفاصيل انهيار الليرة التركية خلال الأسبوع الجاري

من جانبه، علق البنك المركزي التركي، منذ يومين، على تطورات السوق عقب هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل العملات الأجنبية، موضحا أنه يطبق نظام تحديد سعر الصرف العائم، وليس لديه أي التزام بأي مستوى لسعر الصرف، ويمكنه فقط التدخل في الأسواق في ظل ظروف معينة لتقلبات مفرطة.

وأشار البنك المركزي، إلى أن هناك موجة مبيعات في الليرة التركية «غير واقعية ومنفصلة تمامًا» عن الواقع، مضيفًا أنه «من الضروري تحذير شركاتنا ومواطنينا من الخسائر المحتملة من خلال التداول بقيم منفصلة تمامًا عن الأساسيات الاقتصادية في ظل ظروف السوق شديدة التقلب».

وأدى هذا الانهيار المتتالي لليرة التركية، إلى مخاوف متزايدة بشأن أفق الاقتصاد التركي، وأثار دعوات لرفع طارئ لأسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات أخرى تحدّ من التدهور السريع لليرة.